قائد قوات المتمردين في إقليم تيغراي يقول إن قواته أسقطت طائرة تابعة للجيش الإثيوبي وأسرت قائدها
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قائد قوات المتمردين في إقليم تيغراي يقول إن قواته أسقطت طائرة تابعة للجيش الإثيوبي وأسرت قائدها

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العرب اليوم - قائد قوات المتمردين في إقليم تيغراي يقول إن قواته أسقطت طائرة تابعة للجيش الإثيوبي وأسرت قائدها

الجيش الإثيوبي
أديس أبابا - العرب اليوم

قائد قوات المتمردين في إقليم تيغراي يقول إن قواته أسقطت طائرة تابعة للجيش الإثيوبي وأسرت قائدها

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قائد قوات المتمردين في إقليم تيغراي يقول إن قواته أسقطت طائرة تابعة للجيش الإثيوبي وأسرت قائدها قائد قوات المتمردين في إقليم تيغراي يقول إن قواته أسقطت طائرة تابعة للجيش الإثيوبي وأسرت قائدها



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