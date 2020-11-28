6 آلاف عسكري إثيوبي يصلون أمهرة بعد احتجازهم بإقليم تجراي

أعلنت السلطات الإثيوبية، مساء اليوم السبت، وصول قوات بالقيادة الشمالية كانوا محتجزين لدى جبهة تحرير تجراي إلى إقليم أمهرة وقال تادجيج وبايو مسؤول إدارة منطقة "بيدا" بمدينة جوندر في تصريحات لتلفزيون أمهرة، إن نحو أكثر من 6 آلاف من قوات بالقيادة الشمالية كانوا محتجزين لدى "جبهة تحرير تجراي" قد وصلوا إلى المنطقة بعد قطعهم مسافات طويلة وأوضح المسؤول الإثيوبي أن الجنود عانوا من التعب وعدم توفر الطعام والشراب، فيما لقي البعض منهم حتفه بسبب محاصرتهم من قوات جبهة تحرير تجراي طيلة الفترة الماضية في مناطق وعرة.