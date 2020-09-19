إصابات كورونا في تركيا تتخطى 300 ألف حالة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، تسجيل 68 حالة وفاة و1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضي ونشر قوجة تقرير الصحة التركية لآخر مستجدات فيروس كورونا في تركيا عبر حسابه على موقع "تويتر"، والذي أشار إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في تركيا إلى 301,348 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 7,445 حالة وفاة.