إسرائيل تسجل أكبر زيادة يومية في حصيلة الوفيات جراء كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية عن تسجيل نحو 5.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير، فيما شهدت حصيلة الوفيات هناك جراء الوباء ارتفاعا غير مسبوق وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية في تقرير نشرته مساء اليوم السبت أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 5299 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، 1616 منها منذ منتصف الليل وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في إسرائيل منذ بداية الجائحة 183602، بما في ذلك 132449 حالة شفاء و49927 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ913 حالة نشطة منذ منتصف الليل).