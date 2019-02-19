خطيبة خاشقجي تدعو البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على السعودية

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول، إنها زارت البرلمان الأوروبي، وحثته على القيام بـ "وظيفته الإنسانية".

وأعربت جنكيز، في تصريح داخل مقر البرلمان الأوروبي، في بروكسل، برفقة رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري، عن أملها في أن تكون زيارتها إلى بروكسل، وسيلة لفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية.

وتابعت قائلة: "أنا هنا لحث البرلمان الأوروبي، على القيام بواجبه الإنساني، لست هنا من أجل جمال فقط، بل من أجل قيمه والقضايا التي كان يدافع عنها".

من جانبه، قال بانزيري، إن البرلمان الأوروبي، مصمم على كشف ملابسات اغتيال خاشقجي، وأضاف أنه من مؤيدي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتله

وبين بانزيري، أن البرلمان الأوروبي لن يسمح بالتستر على تلك الجريمة.

وقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول، وتوقيف 18 سعوديا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان جثته