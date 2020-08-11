مصدر مقرب من الرئيس اللبناني يفجر مفاجأة مدوية عن انفجار بيروت

فى مفاجأة من العيار الثقيل قال مصدر مقرب من الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس سلم مجلس الدفاع الأعلى اللبناني تقريرا سريا بشأن شحنة نيترات الأمونيوم، قبل نحو أسبوعين من انفجار مرفأ بيروت وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، أن الرئيس عون تلقى تقريرا من جهاز أمن الدولة (لم يذكر متى؟) حول وجود كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار في مرفأ بيروت وأضاف أن "عون أحال التقرير الوارد إليه إلى مجلس الدفاع الأعلى، يوم 20 يوليو الماضي، لاتخاذ إجراءات سريعة بشأنه، لكن الانفجار وقع قبل اتخاذ أية إجراءات".