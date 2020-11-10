خفر السواحل التونسي ينقذ 36 مهاجرًا غير شرعي

أنقذت قوات خفر السواحل التونسية اليوم، 36 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم 14 امرأة وخمسة أطفال، بالقرب من شواطئ مدينة الشابة التابعة لمحافظة المهدية شرق تونس وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، مشيرًا إلى أن مركب المهاجرين تعطل في عرض البحر بعد أن تسربت إليه المياه.