فلسطيني يطعن 3 إسرائيليين بسكين في مستوطنة قرب الضفة الغربية

قتل فلسطيني، ثلاثة إسرائيليين طعنا قرب مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك قبل ساعات من تأدية مشرعين إسرائيليين اليمين في الكنيست، ومن المتوقع أن يعيدوا بنيامين نتنياهو إلى السلطة على رأس ائتلاف يميني متشدد، وفقا لوكالة رويترز.

والهجوم الذي وقع في المنطقة الصناعية بمستوطنة أرئيل، الذي نفذه شاب يحمل سكينا أرداه جندي إسرائيلي قتيلا بالرصاص حسبما قال مسئولون إسرائيليون، هو الأعنف في إسرائيل منذ كثفت غاراتها على الضفة الغربية منذ مارس الماضي.