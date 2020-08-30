الري السودانية تحذر من الفيضانات وتعلن بدء انخفاض منسوب النيل غدا

حذرت وزارة الري السودانية المواطنين من الفيضانات فى السودان بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل إلى معدلات غير مسبوقة وقالت وزارة الري السودانية فى بيان لها اليوم الأحد: أن مناسيب النيل سجلت أرقاما قياسية في العاصمة السودانية الخرطوم وشندي، وفقا لقناة العربية فيما أعلنت الري أن منسوب النيل سيبدأ فى الانخفاض اعتبارا من غدا الاثنين.