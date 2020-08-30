السودان تعلن منسوب النيل ينخفض اعتبارًا من الغد

كشفت وزارة الري السودانية، اليوم الأحد، عن أن مناسيب النيل تسجل أرقامًا قياسية في كل من الخرطوم وشندي وأكدت الوزارة أن منسوب النيل يبدأ بالانخفاض اعتبارًا من الغد، داعية المواطنين إلى الحذر حفاظًا على حياتهم، وفقًا لتصريحات نقلتها قناة العربية وكان ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية في السودان، قال، أمس، إن "التفاوض هو الحل الوحيد لحل أزمة سد النهضة، ولكن لن يكون هناك تفاوض إلى ما لا نهاية ولكنه تفاوض يقود إلى نتائج".