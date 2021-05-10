الملك عبد الله الثاني وأردوغان يبحثان حشد موقف دولي ضد انتهاكات إسرائيل

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، على ضرورة حشد موقف دولي ضد انتهاكات إسرائيل بالقدس، وأن ما يحدث "اعتداء على جميع المسلمين".