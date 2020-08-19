الخارجية الفرنسية تطالب بتنفيذ حكم محكمة الحريري كاملا

طالبت الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الخاصة بلبنان، وحادث مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بشكل كامل ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في (لاهاي) العضو في حزب الله سليم عياش في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وذكر بيان الخارجية الأمريكية، أن "إدانة عياش؛ تسهم في تأكيد ما بات العالم يدركه أكثر فأكثر، وهو أن حزب الله وأعضاءه لا يدافعون عن لبنان كما يدعون؛ بل يشكلون منظمة إرهابية.