أول تعليق رسمي من حزب الله على قرار المحكمة بشأن اغتيال الحريري

قال النائب اللبناني عن حزب الله، حسن فضل الله، إنه لا يعنينا لا قرار المحكمة الدولية بشأن اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، ولا أي تفاعلات ناجمة عنه، حسب تعبيره.