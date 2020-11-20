الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة اخوة من بيت كاحل

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة إخوة من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل وذكرت مصادر أمنية محلية في الخليل أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت : مطيع محمد بدوي زهور وإخويه معاذ ونضال أثناء تواجدهم في منطقة "رهط" داخل أراضي 1948 .