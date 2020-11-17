قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بيرزيت

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، فلسطينيين من بلدة بيرزيت شمال رام الله وأفادت فلسطينية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة بيرزيت واعتقلوا يوسف هوشة بعد اقتحام منزله وهو والد الأسير عمر هوشة المعتقل منذ بداية العام الجاري، كما اقتحمت سكنا للطلبة واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت يعاد أبو عياش وهو من بلدة بيت أمر شمال الخيل.