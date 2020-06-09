الأمن التونسي يلقي القبض على 5 إرهابيين

ألقى الأمن التونسي اليوم القبض على 5 إرهابيين في مدينة منزل بورقيبة شمال تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المتهمين ثبت تواصلهم مع إرهابيين آخرين في بؤر التوتر، وتم توجيه تهم الانتماء لتنظيم إرهابي للمجموعة.