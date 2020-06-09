الأمن التونسي يعتقل 5 إرهابيين في منزل بورقيبة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن رجال الأمن التونسي تمكنوا اليوم من إلقاء القبض على 5 إرهابيين في مدينة منزل بورقيبة شمال البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه ثبت تواصل المتهمين مع إرهابيين آخرين في بؤر التوتر وأنه وجهت لهم تهم الانتماء لتنظيم إرهابي.

المصدر: akhbar1.com