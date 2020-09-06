وزير الخارجية الفرنسي يصرح يجب التفريق بين الجناح السياسي والعسكري ل حزبالله

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، إلى ضرورة التمييز بين الجناح العسكري لحزب الله، وبين الجناح السياسي للحزب الذي انتخبه اللبنانيون وقال لودريان في مقابلة مع "راديو إنتر" الفرنسي، إنه يجب التمييز بين الشق العسكري للحزب الذي تدينه أوروبا، وتعتبره منظمة إرهابية، وبين الشق السياسي، مضيفًا: "في التعامل مع هذه القضية ثمة عوامل مختلفة منها السياسي والطائفي والتاريخي"

وحول دور إيران والحكومة السورية في التأثير على حزب الله، أكد لودريان أن "اللبنانيين سبقوا وأكدوا على سياسة النأي بالنفس تجاه الصراعات في المنطقة، وإذا لم يستمر الأمر وإذا لم تنفذ الإصلاحات، فإن البلد في خطر التحول إلى ساحة للصراعات الدولية، ولا نحن ولا اللبنانيون نتمنى حصول ذلك" وجدد لودريان التأكيد على "الوقوف إلى جانب لبنان يأتي نتيجة العلاقة المتينة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، ثقافيا واجتماعيا وفرانكوفونيا وعلى مستوى العلاقات الشخصية أيضا".