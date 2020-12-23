الجيش الليبي يحذر حكومة الوفاق

قال الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في بيان اليوم الأربعاء، إنه رصد تحشيدا كبيرا لميليشيات غرب مصراتة ونشرت القيادة العامة للجيش بيانا على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" قالت فيه: "في الوقت الذي تؤكد فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التزامها بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 واستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي ومساعي الخيرين من الليبيين، رصدنا اليوم تحشيدا كبيرا للمليشيات الإجرامية والتكفيرية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة.