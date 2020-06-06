السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا
آخر تحديث GMT20:54:23
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا

فيروس كورونا
الرياض ـ العرب اليوم

لأول مرة، شهدت السلطات الصحية السعودية أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مع رصد أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات جراء الوباء أيضا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن تسجيل 3121 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 2591 إصابة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في المملكة حتى الآن 98869.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (900) وجدة (572) ومكة المكرمة (279) والمدينة المنورة (170) والدمام (149) والهفوف (144) والقطيف (121).

وأكدت الوزارة وفاة 34 شخصا جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 31 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 676 حالة وفاة.

وتماثل 1175 شخصا في المملكة للشفاء من الفيروس منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 71791.

وأصبحت السعودية أول دولة عربية تقترب من عتبة الـ100 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا



أخبار ذات صلة

GMT 20:51 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

المكسيك تسجل 625 وفاة و4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - المكسيك تسجل 625 وفاة و4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 20:48 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

روسيا تسجل 197 وفاة و8,8 ألف إصابة جديدة بكورونا
العرب اليوم - روسيا تسجل 197 وفاة و8,8 ألف إصابة جديدة بكورونا

GMT 20:45 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

الإصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع في إسرائيل
العرب اليوم - الإصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع في إسرائيل

GMT 20:35 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

ارتفاع الإصابات المؤكدة في مصر بفيروس كورونا المستجد إلى 1497 حالة
العرب اليوم - ارتفاع الإصابات المؤكدة في مصر بفيروس كورونا المستجد إلى 1497 حالة

GMT 20:25 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

العراق يسجل ارتفاعا كبيرا في أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
العرب اليوم - العراق يسجل ارتفاعا كبيرا في أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اعتمدت في مكياجها على سموكي مع اللون الزهري

أحلام تتألق بإطلالة ملكية بامتياز وسط أجواء من الرقيّ

دبي ـ العرب اليوم

خطفت النجمة أحلام الأنظار في جلسة تصوير جديدة خضعت لها وكشفت عن صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تألقت فيها بإطلالة ملكية بإمتياز وسط أجواء من الرقيّ والفخامة، حيث أطلت أحلام في الصور التي نشرتها على "انستغرام" و"فيسبوك" بإطلالة ملكية ساحرة، تألقت فيها بفستان أنيق باللون الزهري الباستيل من تصميم زهير مراد، مزيّن بالتطريز والشك الأنيق. وتميّز الفستان بأكمامه الطويلة وأكتافه المكشوفة، أما جزؤه السفلي فتميّز بالقصة الضيقة التي ناسبت قوام أحلام مع الحزام الذي حدد خصرها، مع التنورة الأوسع المتصلة بالخصر، وناسبت قصة الفستان قوام أحلام بشكل مثالي وأبرزت رشاقتها، فنجحت بأن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة الجديدة المميّزة. ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام فى مكياجها على سموكي مع اللون الزهري الفاتح، والرموش الطويلة، ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:02 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

أبرز الأحذية باللون الأزرق من توقيع أشهر الماركات العالمية موضة 2020
العرب اليوم - أبرز الأحذية باللون الأزرق من توقيع أشهر الماركات العالمية موضة 2020

GMT 01:47 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

تعرف على أفضل الأماكن السياحية في ألمانيا
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأماكن السياحية في ألمانيا

GMT 00:50 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

أبرز نصائح الديكور الداخلي لتعليق اللوحات والصور على الحائط
العرب اليوم - أبرز نصائح الديكور الداخلي لتعليق اللوحات والصور على الحائط

GMT 02:48 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

براين هوك يؤكّد أن أميركا ستواصل نهج العقوبات ضد إيران
العرب اليوم - براين هوك يؤكّد أن أميركا ستواصل نهج العقوبات ضد إيران

GMT 01:33 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

صالح مهران يكشف عن أهم ما يميز برنامج "طلعت شمس النهارده"
العرب اليوم - صالح مهران يكشف عن أهم ما يميز برنامج "طلعت شمس النهارده"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 21:50 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

أبو هشيمة يكشف حقيقة إصابتة وياسمين صبرى بـ "كورونا" عقب حفل الجونة
العرب اليوم - أبو هشيمة يكشف حقيقة إصابتة وياسمين صبرى بـ "كورونا" عقب حفل الجونة

GMT 16:08 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

مصر تسمح للمصابين بفيروس كورونا بالخروج من المستشفيات بشرط واحد
العرب اليوم - مصر تسمح للمصابين بفيروس كورونا بالخروج من المستشفيات بشرط واحد

GMT 01:42 2020 الأربعاء ,03 حزيران / يونيو

مصر تسجل 1152 اصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة
العرب اليوم - مصر تسجل 1152 اصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة

GMT 21:50 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

أبو هشيمة يكشف حقيقة إصابتة وياسمين صبرى بـ "كورونا" عقب حفل الجونة
العرب اليوم - أبو هشيمة يكشف حقيقة إصابتة وياسمين صبرى بـ "كورونا" عقب حفل الجونة

GMT 15:05 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

إيران أول دولة في العالم تُسجّل موجة ثانية من فيروس "كورونا"
العرب اليوم - إيران أول دولة في العالم تُسجّل موجة ثانية من فيروس "كورونا"

GMT 16:08 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

مصر تسمح للمصابين بفيروس كورونا بالخروج من المستشفيات بشرط واحد
العرب اليوم - مصر تسمح للمصابين بفيروس كورونا بالخروج من المستشفيات بشرط واحد

GMT 19:44 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

سنغافورة تسجل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
العرب اليوم - سنغافورة تسجل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

GMT 01:42 2020 الأربعاء ,03 حزيران / يونيو

مصر تسجل 1152 اصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة
العرب اليوم - مصر تسجل 1152 اصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 15:05 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

إيران أول دولة في العالم تُسجّل موجة ثانية من فيروس "كورونا"
العرب اليوم - إيران أول دولة في العالم تُسجّل موجة ثانية من فيروس "كورونا"

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 19:44 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

سنغافورة تسجل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
العرب اليوم - سنغافورة تسجل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

GMT 19:36 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

ترامب يفضح الصين ويعلن موعد إيجاد لقاح وباء "كورونا" وفتح البلاد
العرب اليوم - ترامب يفضح الصين ويعلن موعد إيجاد لقاح وباء "كورونا" وفتح البلاد

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 09:39 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل
العرب اليوم - أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 04:11 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

الرئيس الأميركي يريد "تعديل" مجموعة السبع وتأجيل القمة
العرب اليوم - الرئيس الأميركي يريد "تعديل" مجموعة السبع وتأجيل القمة

GMT 19:36 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

ترامب يفضح الصين ويعلن موعد إيجاد لقاح وباء "كورونا" وفتح البلاد
العرب اليوم - ترامب يفضح الصين ويعلن موعد إيجاد لقاح وباء "كورونا" وفتح البلاد

GMT 05:40 2020 الجمعة ,29 أيار / مايو

تعرف على أبرز السيارات التي شوهد الأمير وليام وزوجته أثناء قيادتها
العرب اليوم - تعرف على أبرز السيارات التي شوهد الأمير وليام وزوجته أثناء قيادتها

GMT 09:39 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل
العرب اليوم - أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل

GMT 04:32 2017 الثلاثاء ,29 آب / أغسطس

"Demisexual" مصطلح من لا يُثارون سوى مع العلاقات العاطفية القوية
العرب اليوم - "Demisexual" مصطلح من لا يُثارون سوى مع العلاقات العاطفية القوية

GMT 04:11 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

الرئيس الأميركي يريد "تعديل" مجموعة السبع وتأجيل القمة
العرب اليوم - الرئيس الأميركي يريد "تعديل" مجموعة السبع وتأجيل القمة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab