3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في المملكة إلى 676.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3121 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة السعودية إلى 98869 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1175 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 71791.