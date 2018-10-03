إصابة 8 أشخاص بجروح إثر انفجار في مدينة كركوك

أعلن مصدر أمني، الأربعاء عن وقوع انفجار في مدينة كركوك أسفر عن إصابات. وقال المصدر إن عبوة انفجرت قرب كراج الحافلات، في منطقة الأسر والمفقودين، موضحًا أن الانفجار أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح في حصيلة أولية للانفجار.