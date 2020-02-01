انفجار في منطقة الشيخ رضوان وسط مدينة غزة وأنباء عن إصابات

أفاد مراسل وكالة rt ، اليوم السبت، بوقوع انفجار في منطقة الشيخ رضوان وسط مدينة غزة، وسط أنباء عن وقوع إصابات. وأفادت مواقع فلسطينية بأن "انفجارا داخليا عرضيا وقع في أحد المنازل بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة"، ما تسبب في العديد من الإصابات في المكان.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة أيمن البطنيجي، إن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأن قوات الأمن ما زالت في المكان، وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته.