مصادر للعربية تؤكد ان السلطات الجزائرية تمنع سفر قيادات عسكرية وأمنية سابقة
GMT 14:33 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبر«الجنايات» تقرر حبس علاء وجمال مبارك و5 آخرين في قضية «التلاعب بالبورصة»
GMT 14:17 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرالرئيس السيسي يرأس اجتماعًا للمجلس الاعلي للقوات المسلحه
GMT 11:35 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرجنايات القاهرة تأمر بتوقيف علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"
GMT 16:14 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرفي حركة الجهاد الاسلامي في قطاغ غزة خالد البطش يؤكد أن تصفية فلسطين لن تمر والمقاومة خيار شعبنا للدفاع عن حقوقنا
GMT 16:11 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال تعتقل محمد ناصر عمر أحد المسعفين العاملين في لجان الدفاع المدني بعد خروجه من الخان الاحمر ليصبح عددهم اليوم 5 معتقلين.
حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
أرسل تعليقك