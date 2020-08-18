اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدا الأربعاء

أفادت شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل لها، أن مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا يوم غد لمناقشة التطورات في مالي وفي وقت سابق اليوم، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن قلق روسيا إزاء الوضع في مالي، مؤكدا ورود معلومات بشأن اعتقال رئيس البلاد ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة

وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "نتابع تطورات الأحداث عن كثب، ويقيم المراقبون ما يحدث على أنه تمرد عسكري وأشار بوغدانوف إلى أنه وفقا لمعلومات السفارة الروسية في مالي، فقد احتل المتمردون قصر الرئاسة، حيث جرى إطلاق للنار. متابعا: "حسب المعلومات، فقد تم اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء ونقلهما إلى ثكنة عسكرية".