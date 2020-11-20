مقتل 16 إرهابيا بعملية أمنية في محافظة كركوك

لقي 16 إرهابيا مصرعهم بعملية أمنية نفذتها قوة عراقية مشتركة في محافظة كركوك 260 كلم شمال بغداد وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في تصريح صحفي اليوم أن قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية أمنية بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون ووادي الخناجر بمحافظة كركوك مستُهدفة بقايا عصابات داعـش الإرهابية, مما أسفر عن مقتل 16 إرهابيا باشتباك مباشر معهم داخل أوكارهم السرية, أو بالغارات التي نفذتها طائرات التحالف الدولي خلال محاولتهم الهروب .