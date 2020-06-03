ارتفاع ملحوظ في الوتيرة اليومية للإصابات بكورونا بسلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و8 حالات وفاة.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 324 تعود لعمانيين، و414 لغير عمانيين، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 13538، كما تم رصد 8 وفيات جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 67".

ولفتت الوزارة إلى شفاء 2845 مريضا من الإصابة بالفيروس.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 576 إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: وكالات