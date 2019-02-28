متظاهرون في السودان يتحدون محاكم الطوارئ

قال شهود لوكالة "رويترز" إن آلاف السودانيين تظاهروا اليوم الخميس احتجاجا على إنشاء محاكم للطوارئ تستهدف إخماد الاضطرابات وذلك في واحدة من أوسع الاحتجاجات نطاقا والمستمرة على مدى نحو شهرين ضد الرئيس عمر البشير.

وتجمعت الحشود في العاصمة الخرطوم ومحيطها في أول احتجاجات منذ أن أنشأ البشير محاكم خاصة هذا الأسبوع بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت لمواجهة موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات التي تهدد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على نحو 400 محتج في السوق الكبير في أم درمان المدينة التي تقع في مواجهة الخرطوم على الضفة الأخرى من النيل. وهتف المحتجون ضد البشير قائلين "يسقط بس".