الحزب الحاكم فى السودان يتخذ قرارا مفاجئا

اتخذ حزب المؤتمر العام الحكام في السودان، قرارا مفاجئا اليوم السبت، بعد خطاب الرئيس عمر البشير أمس الجمعة.

واتخذ الحزب قرارا بتأجيل مؤتمره العام الذي كان مقررا في أبريل/نيسان من العام الجاري، وذلك إلى أجل غير مسمى، حسب وكالة الأناضول.

وقال مسؤول بالحزب إن القرار اتخذ "نظرا للمتغيرات على الساحة السياسية".