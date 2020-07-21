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مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته برئاسة الملك سلمان عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

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العرب اليوم - مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته برئاسة الملك سلمان عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

مجلس الوزراء السعودي
القاهرة ـ العرب اليوم

مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته برئاسة الملك سلمان عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

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مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته برئاسة الملك سلمان عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته برئاسة الملك سلمان عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض



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