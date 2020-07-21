مصادر صحافية تعلن أن حالة الملك السعودي مستقرة بعد نقله إلى المستشفى

قالت ثلاثة مصادر سعودية إن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض أمس الاثنين بسبب التهاب في المرارة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام السعودية.كانت وسائل الإعلام الرسمية قد نقلت أمس عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان (84 عامًا)، الذي تقلد الحكم في 2015، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص. ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.وقالت ثلاثة مصادر سعودية مطلعة رفضت نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء أمس والثالث اليوم الثلاثاء، إن الملك "بخير".وقال مسؤول بالمنطقة طلب عدم ذكر اسمه إنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان أمس الاثنين وكان "هادئًا" وإنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء الكويت والبحرين والأردن أمس الاثنين.