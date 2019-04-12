رئيس البرلمان الليبي: السيسي أنقذ ليبيا ومصر.. وعلاقة الدولتين تاريخية

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ ليبيا ومصر من الفوضى، داعيا العمالة المصرية للعودة مرة أخرى لليبيا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، قائلا: «موقف مصر من ليبيا تاريخي من الأجداد للآباء، ولا أنسى أول زيارة للرئيس السيسي، قال الشعب الليبي على راسنا.. والرجل أنقذ ليبيا ومصر، وكان تدخله شجاعا»، لافتا إلى أن علاقة مصر وليبيا لا تقارن بأي علاقة دول أخرى.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن الرئيس السيسي يدعم الشرعية والقوات المسلحة الليبية، متابعا: «لا يراودنا شك من وقوف مصر مع ليبيا، ودور مصر واضح»، مشيرا إلى أن ليبيا ستعطي أولوية للعمالة والشركات المصرية في ليبيا، متابعا: «ندعو العمالة المصرية للتوجه إلى ليبيا، لأنها أصبحت آمنة بشكل كبير وتحت السيطرة.. ودخول العمالة المصرية إلى الأراضي الليبية أصبح سهلا».