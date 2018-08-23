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بومبيو يعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي عن قلق واشنطن من أي عمليات عسكرية في محافظة إدلب السورية

العرب اليوم -

العرب اليوم - بومبيو يعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي عن قلق واشنطن من أي عمليات عسكرية في محافظة إدلب السورية

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي
واشنطن - العرب اليوم

بومبيو يعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي عن قلق واشنطن من أي عمليات عسكرية في محافظة إدلب السورية

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بومبيو يعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي عن قلق واشنطن من أي عمليات عسكرية في محافظة إدلب السورية بومبيو يعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي عن قلق واشنطن من أي عمليات عسكرية في محافظة إدلب السورية



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بومبيو يعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي عن قلق واشنطن من أي عمليات عسكرية في محافظة إدلب السورية بومبيو يعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي عن قلق واشنطن من أي عمليات عسكرية في محافظة إدلب السورية



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