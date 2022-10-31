لعمامرة يٌصرح نسبة حضور الزعماء في قمة الجزائر كبيرة مقارنة بالقمم السابقة

في تصريحات خاصة ، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن نسبة حضور الزعماء في قمة الجزائر كبير مقارنة بالقمم السابقة.

وقال لعمامرة "مبادرة السلام العربية الواردة بقمة بيروت ستكون ضمن بنود إعلان الجزائر".

وأضاف: "حريصون على توفير المناخ المناسب للعمل بشكل مريح يحترم البروتوكول".

وأردف لعمامرة: "لدى القادة العرب من الحكمة لتزويد المقترحات في القمة بالآليات لتنفيذها، وخاصة القرارات الخاصة بفلسطين".

وأكد لعمامرة في مؤتمر صحفي أن الإجتماعات التحضيرية التي جرت على مستوى وزاراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية، كانت "ناجحة".

قال رمطان لعمامرة: "تمت مشاورات معمقة أسفرت على تغيير نسيج مشروع جدول الأعمال"، حيث "انعقد اليوم جلسة معمقة حول إعلان الجزائر ومضمونه، وكان اتفاق على المحاور الكبرى".

وأشار لعمامرة إلى أن جدول الأعمال الذي سيعرض على القادة يتسم بمستوى عال من الترشيد"، مضيفا: "فضلنا التركيز على القضايا الجديدة وتوصلنا في حقها إلى مشاريع قرارات، ترفع إلى قادة الدول فرقة إعلان الجزائر ، حول العمل العربي المشترك".

وشدد لعمامرة على أنه "لا يمكن استباق قرارات القمة العربية وأهمية انعقادها سيبرز من خلال إعلان الجزائر".