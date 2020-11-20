باكستان تؤكد استعدادها لمساعدة أفغانستان في إعادة تأهيل اللاجئين

أكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي استعداد بلاده لمساعدة أفغانستان في إعادة دمج اللاجئين في مجتمعهم من خلال تعلم المهارات وقال الرئيس علوي في مؤتمر افتراضي عُقد اليوم في جنيف حول إعادة دمج اللاجئين الأفغان : إن خطط التنمية على أرض الواقع في أفغانستان تعدّ أمراً ضرورياً لإعادة دمج اللاجئين الأفغان في بلادهم ، مشيراً إلى أن إسلام آباد لعبت دوراً مهماً في استئناف السلام في أفغانستان وأضاف أن بلاده تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الأفغان على أراضيها منذ أربعة عقود، مؤكداً في الوقت نفسه مواصلة دعم بلاده لعملية السلام الأفغانية، ودعوة جميع الأطراف الأفغانية إلى العمل المشترك لإيجاد تسوية سياسية شاملة لتحقيق السلام الدائم في أفغانستان.