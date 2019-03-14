الإنتربول يوجه باعتقال 20 سعوديا متورطين في قتل خاشقجي

أصدرت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" مذكرات توقيف دولية بحق 20 مواطنا سعوديا مشتبها بتورطهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي، بينهم أعضاء الفريق الأمني السعودي المتهم باغتياله.

وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن الإنتربول أصدرت مذكرات التوقيف بطلب من وزارة العدل التركية التي سبق ووجهت طلبات ذات الصلة للشرطة الدولية في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، عزم أنقرة على نقل قضية قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسنطبول إلى المحكمة الدولية.

واتهم أردوغان حينذاك وكالة المخابرات المركزية الأميركية بأنها لم تبذل كل الجهود اللازمة للتحقيق في القضية