إخلاء أحد أكبر بنوك لندن بسبب فيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أنه تم إخلاء مصرف "إتش إس بي سي" الذي يقع مقره في كناري وارف بلندن جزئيا. وأشارت إلى أن الخطوة تأتي على خلفية التأكد من إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا الجديد. وأعلنت السلطات البريطانية ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 115 شخصًا.