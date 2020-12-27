زورقان إسرائيليان ينتهكان سيادة المياه الإقليمية اللبنانية

واصل سلاح البحر الإسرائيلي عدوانه على المياه الإقليمية اللبنانية، مخترقاً إياها ومتجاوزاً كل القرارات الدولية ذات الصلة بذلك وأصدرت قيادة الجيش اللبناني اليوم بيانا أفادت فيه بأنّ زورقين حربيين تابعين للبحرية الإسرائيلية أقدما تباعا على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، الأول لمسافة حوالي 200 متر ولمدة دقيقتين، وقام عناصر بإلقاء قنبلتين مضيئتين، فيما الثاني لمسافة أقصاها حوالي 335 مترا ولمدة 4 دقائق، وعلى الأثر شرعت قيادة الجيش اللبناني بمتابعة موضوع الانتهاكين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".