زوارق حربية إسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية
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زوارق حربية إسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية

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العرب اليوم - زوارق حربية إسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية

زوارق حربية إسرائيلية
بيروت - العرب اليوم

استمرت الخروقات المتكررة التي تنفذها زوارق حربية إسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية خارقة قرار مجلس الأمن رقم 1701 وأشار بيان للجيش اللبناني اليوم إلى أنه تم تسجيل 3 خروقات بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة بجنوب لبنان، لمسافة أقصاها حوالي 482 متراً ، لافتا إلى أنه تمت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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زوارق حربية إسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية زوارق حربية إسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية



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