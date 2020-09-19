محمد بن زايد رفض حضور مراسم توقيع الاتفاق مع إسرائيل بسبب تصريحات لنتنياهو

قالت وسائل إعلام إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد رفض حضور مراسم توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل بسبب "عدة تصريحات" جاءت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياه ونقل موقع "إيلاف" الإخباري، في خبر تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، منها القناة الـ13 وصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن "مصدر كبير في إسرائيل" قوله إن ولي عهد أبوظبي، بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق التطبيع التاريخي، استدعى رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين وأعرب له عن "امتعاض واستغراب" الإمارات إزاء تصريحات نتنياهو عن تأجيل تنفيذ خطط تل أبيب لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية.