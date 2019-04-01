الرئيس السوداني يعين 7 وزراء جدد بالحكومة

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الاثنين، مرسومين جمهوريين بتعيين 7 وزراء اتحاديين ووزراء دولة جدد بالحكومة، وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد طاهر إيلا.

وتضمن المرسوم الأول تعيين كل من الفريق أول ركن صديق محمد عامر وزيرًا لديوان الحكم الاتحادي، وروضة الحاج محمد وزيرة للثقافة والسياحة والآثار، وأبو هريرة حسين علي وزيرًا للشباب والرياضة.

ونص المرسوم الثاني على تعيين السفير معاوية عثمان خالد وزير دولة بوزارة الخارجية، والدكتور علي عمر الشريف يوسف الهندي وزير دولة بوزارة العدل، والدكتور الصادق محمد علي حسب الرسول وزير دولة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأحمد علي علي موسى وزير دولة بوزارة التجارة والصناعة.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، اليوم الاثنين، قرارًا بإعفاء الدكتور جمال الدين خلف الله محمد علي من وظيفة المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية .

ووجه القرار وزارتي العمل والإصلاح وتنمية الموارد البشرية والصحة والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذه.