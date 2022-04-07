وزارة الدفاع الروسية تُعلن إسقاط مروحيتين وتدمير 42 هدفاً عسكرياً في أوكرانيا
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وزارة الدفاع الروسية تُعلن إسقاط مروحيتين وتدمير 42 هدفاً عسكرياً في أوكرانيا

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العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تُعلن إسقاط مروحيتين وتدمير 42 هدفاً عسكرياً في أوكرانيا

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحيتين وتدمير 42 هدفا عسكريا في أوكرانيا في حصيلة اليوم الخميس.

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وزارة الدفاع الروسية تُعلن إسقاط مروحيتين وتدمير 42 هدفاً عسكرياً في أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية تُعلن إسقاط مروحيتين وتدمير 42 هدفاً عسكرياً في أوكرانيا



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