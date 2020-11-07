رئيس وزراء الهند يهنئ بايدن

وجه رئيس وزراء الهند ناريندرا دامودارداس مودي مساء يوم السبت برقية تهنئة للمرشح الديمقراطي جو بايدن بإعلانه فوزه في الانتخبات الرئاسية الأمريكية.وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.