العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يدين الاعتداء الإرهابي الجبان على الإمارات
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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يدين "الاعتداء الإرهابي الجبان" على الإمارات

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العرب اليوم - العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يدين "الاعتداء الإرهابي الجبان" على الإمارات

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عمان - العرب اليوم

 دان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "الاعتداء الإرهابي الجبان" على مطار أبو ظبي الدولي الذي تبناه الحوثيون، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الإماراتيين في مواجهة كل ما يه وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أن "الملك عبد الله دان خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذه الحوثيون على منشآت مدنية في الإمارات، من خلال إطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه إمارة أبو ظبي" وأضاف البيان: "أكد الملك خلال الاتصال وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الإماراتيين في مواجهة كل ما يهدد أمنهم واستقرارهم"، مشددا على أن "أمن الإمارات من أمن الأردن".

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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يدين الاعتداء الإرهابي الجبان على الإمارات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يدين الاعتداء الإرهابي الجبان على الإمارات



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