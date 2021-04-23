صافرات إنذار في تجمع إسرائيلي قريب من غزة

دوت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في تجمع إسرائيلي في غلاف قطاع غزة في إشارة الى إمكانية اطلاق قذائف صاروخية من القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتصب : "تم إطلاق صافرات الانذار في منطقة كيسوفيم في غلاف غزة". وأشار الجيش الإسرائيلي الى ان الأمر قيد الفحص. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق قذائف صاروخية. وتزامن اطلاق صافرات الإنذار مع تصاعد الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس.