الأمن التونسي يوقف 16 مهاجراً غير شرعي

أوقفت وحدات الأمن التونسي 16 مهاجراً غير شرعي، بالعاصمة تونس, وهم بصدد محاولة اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أنه جرى إيقاف المجموعة وهم بصدد إحداث ثقوب بالسور الخارجي لميناء حلق الوادي بتونس العاصمة، بهدف الهجرة غير الشرعية من هناك إلى الأراضي الأوروبية، لافتاً الانتباه إلى التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.