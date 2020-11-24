الأمن التونسي يحبط عملية إرهابية وسط العاصمة

أحبط الأمن التونسي اليوم، عملية إرهابية بالقرب من مبنى وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس وأفاد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، بأن قوات الأمن ألقت القبض على شخص كان يعتزم القيام بعملية إرهابية بالعاصمة، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب شرعت في التحقيق مع هذا الشخص حول ملابسات العملية الإرهابية التي كان يعد لتنفيذها.