واشنطن تدين القصف الجوي السوري لمنشآت طبية ومدنية في إدلب
آخر تحديث GMT02:15:18
العرب اليوم -
العرب اليوم -
سقوط 4 قتلى خلال تفريق القوات الأمنية لمتظاهرين عند ساحة البحرية أمام مبنى محافظة البصرة جنوبي العراق الذهب يسجل أكبر أسبوع من الخسائر في 3 أعوام واشنطن تدين "القصف الجوي السوري" لمنشآت طبية ومدنية في إدلب الرئيس اللبناني ميشال عون يدعو لاجتماع السبت يضم حاكم المصرف رياض سلامة وأعضاء جمعية المصارف المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي" تعطيل المرافق العامة في العراق ليس في مصلحة أحد" الولايات المتحدة تندد بشدة بالغارات الجوية على المنشآت الطبية في محافظة إدلب شمال غربي سورية المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي "استقالة الحكومة سيحولها لحكومة تصريف أعمال وهو ما يمثل عائقا أمام تنفيذ مطالب المتظاهرين" "بخلاف سد النهضة" إثيوبيا تعلن عن تشغيل سد جديد مستشفى الشفاء في البصرة يعلن عدم قدرته على استيعاب المصابين من جراء استخدام القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع أردوغان يعلن " لن نصغى مطلقا للدعوات المطالبة برحيل السوريين من تركيا"
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

واشنطن تدين "القصف الجوي السوري" لمنشآت طبية ومدنية في إدلب

العرب اليوم -

العرب اليوم - واشنطن تدين "القصف الجوي السوري" لمنشآت طبية ومدنية في إدلب

الخارجية الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

دانت الخارجية الأميركية، ما قالت إنها ضربات جوية نفذتها القوات الحكومية السورية ضد مستشفيات ومنشآت مدنية في محافظة إدلب.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تندد بقوة "بالضربات الجوية التي شنتها قوات الحكومة السورية على مستشفيات وبنية تحتية مدنية في شمال غرب سوريا".

وأضافت المتحدثة أن "الهجمات التي وقعت خلال الساعات الـ48 ساعة الماضية أصابت مدرسة ومستشفى للولادة ومنازل مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة زهاء 40".

وشددت على أن الحوادث التي "جرى الإبلاغ عنها مؤخرا تعكس نهج هجمات موثقة ضد المدنيين والبنية التحتية من جانب القوات السورية".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

واشنطن تدين القصف الجوي السوري لمنشآت طبية ومدنية في إدلب واشنطن تدين القصف الجوي السوري لمنشآت طبية ومدنية في إدلب



أخبار ذات صلة

GMT 21:28 2019 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

سقوط 4 قتلى خلال تفريق القوات الأمنية لمتظاهرين عند ساحة البحرية أمام مبنى محافظة البصرة جنوبي العراق
العرب اليوم - سقوط 4 قتلى خلال تفريق القوات الأمنية لمتظاهرين عند ساحة البحرية أمام مبنى محافظة البصرة جنوبي العراق

GMT 19:54 2019 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

الرئيس اللبناني ميشال عون يدعو لاجتماع السبت يضم حاكم المصرف رياض سلامة وأعضاء جمعية المصارف
العرب اليوم - الرئيس اللبناني ميشال عون يدعو لاجتماع السبت يضم حاكم المصرف رياض سلامة وأعضاء جمعية المصارف

GMT 19:12 2019 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي" تعطيل المرافق العامة في العراق ليس في مصلحة أحد"
العرب اليوم - المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي" تعطيل المرافق العامة في العراق ليس في مصلحة أحد"

GMT 18:34 2019 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

الولايات المتحدة تندد بشدة بالغارات الجوية على المنشآت الطبية في محافظة إدلب شمال غربي سورية
العرب اليوم - الولايات المتحدة تندد بشدة بالغارات الجوية على المنشآت الطبية في محافظة إدلب شمال غربي سورية

GMT 18:29 2019 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي "استقالة الحكومة سيحولها لحكومة تصريف أعمال وهو ما يمثل عائقا أمام تنفيذ مطالب المتظاهرين"
العرب اليوم - المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي "استقالة الحكومة سيحولها لحكومة تصريف أعمال وهو ما يمثل عائقا أمام تنفيذ مطالب المتظاهرين"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

زيّنت اللوك بأقراط دائرية ذهبية وحقيبة مرصّعة بالكريستالات

جيجي حديد بإطلالة مثيرة من موضة الثمانينات

نيويورك - مادلين سعاده

خطفت عارضة الأزياء جيجي حديد الأنظار في إحتفال في نيويورك، بإطلالتها بفستان باللون الأزرق الفاتح من تصميم بيربري Burberry، وتألقت بفستان ميدي من مجموعة Burberry لربيع وصيف 2020، مستوحى من موضة الثمانينات من حيث قصة الأكمام المنفوخة عند الأكتاف، كما تميّز خصر الفستان بالقماش الشفاف، أما طرفه فجاءت بقصة البيبلوم peplum، وقد ناسب الفستان قوام جيجي الرشيق. وقد أكملت إطلالتها بحذاء ستيليتو من المخمل باللون الأزرق الباستيل، فيما زيّنت اللوك بأقراط دائرية ذهبية، أما الحقيبة فجاءت مرصّعة بالكريستالات ولدى مغادرتها الحفل، أطلت بمعطف ميدي باللون البيج أضاف الى الإطلالة مزيداً من الرقيّ والأناقة.ومن الناحية الجمالية، تألقت بتسريحة الكعكة الأنيقة، فيما إعتمدت ماكياجاً ناعماً بألوان حيادية هادئة. من جهتها، تألقت إيرينا شايك Irina Shayk ببدلة من ت...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:00 2019 السبت ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

تصاميم ذهبية تمنحك إطلالة مثيرة وجريئة في سهرات شتاء 2020
العرب اليوم - تصاميم ذهبية تمنحك إطلالة مثيرة وجريئة في سهرات شتاء 2020

GMT 00:48 2019 السبت ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

قائمة أغرب 8 فنادق حول العالم من بينهما "ميروكوب"
العرب اليوم - قائمة أغرب 8 فنادق حول العالم من بينهما "ميروكوب"

GMT 01:54 2019 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار ديكورات زوايا منزل متنوعة بتصاميم الأثاث والإكسسوارات
العرب اليوم - أفكار ديكورات زوايا منزل متنوعة بتصاميم الأثاث والإكسسوارات

GMT 00:26 2019 السبت ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

مصادمات بين الأمن ومحتجين بعد مطالبة السيستاني بـ"تجنب العنف" في العراق
العرب اليوم - مصادمات بين الأمن ومحتجين بعد مطالبة السيستاني بـ"تجنب العنف" في العراق

GMT 00:36 2019 السبت ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

الموت يُغيّبُ أبرز مشاهير "سناب شات" وسط حزن من آلاف المتابعين
العرب اليوم - الموت يُغيّبُ أبرز مشاهير "سناب شات" وسط حزن من آلاف المتابعين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:19 2018 الخميس ,01 شباط / فبراير

هيثم أحمد زكي ومحمد رمضان يتبادلان الأدوار في رمضان المقبل
العرب اليوم - هيثم أحمد زكي ومحمد رمضان يتبادلان الأدوار في رمضان المقبل

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 16:13 2019 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

للحوامل مشروب شتوي ينقذك من النزيف والتسمم
العرب اليوم - للحوامل مشروب شتوي ينقذك من النزيف والتسمم

GMT 16:31 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 15:23 2014 الجمعة ,17 تشرين الأول / أكتوبر

رجل الميزان لايستطيع السطو على أسرار رفيقته أو ضعفها لصالحه
العرب اليوم - رجل الميزان لايستطيع السطو على أسرار رفيقته أو ضعفها لصالحه

GMT 09:23 2017 الثلاثاء ,18 إبريل / نيسان

إعلامية عراقية تكشف عن تهديدها وإنهاء خدماتها في قناة فضائية
العرب اليوم - إعلامية عراقية تكشف عن تهديدها وإنهاء خدماتها في قناة فضائية

GMT 06:17 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

سامسونغ تطلق هاتفها الجديد القابل للطي "غالكسي فولد"
العرب اليوم - سامسونغ تطلق هاتفها الجديد القابل للطي "غالكسي فولد"

GMT 01:28 2017 الجمعة ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

مي كساب تحرج أحد متابعيها على حسابها في "تويتر"
العرب اليوم - مي كساب تحرج أحد متابعيها على حسابها في "تويتر"

GMT 11:54 2019 الأربعاء ,27 شباط / فبراير

"اليانسون" ممنوع مع "حبوب منع الحمل" وأدوية الحساسية
العرب اليوم - "اليانسون" ممنوع مع "حبوب منع الحمل" وأدوية الحساسية

GMT 00:25 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في رومانيا
العرب اليوم - زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في رومانيا

GMT 06:35 2017 الجمعة ,28 تموز / يوليو

باحثون في أستراليا يكشفون عن طريقة جديدة لمعرفة جنس السلحفاة
العرب اليوم - باحثون في أستراليا يكشفون عن طريقة جديدة لمعرفة جنس السلحفاة

GMT 14:13 2016 الثلاثاء ,08 آذار/ مارس

ختان الاناث ظاهرة تنتشر في العراق وتكثر في المناطق الشمالية والريف
العرب اليوم - ختان الاناث ظاهرة تنتشر في العراق وتكثر في المناطق الشمالية والريف

GMT 18:03 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

المغربي نور الدين مرابط ثاني صفقات النصر الصيفية
العرب اليوم - المغربي نور الدين مرابط ثاني صفقات النصر الصيفية

GMT 04:14 2018 الثلاثاء ,10 تموز / يوليو

عرض صورة مومياء مصرية ذات رأسين للمرة الأولى للجمهور
العرب اليوم - عرض صورة مومياء مصرية ذات رأسين للمرة الأولى للجمهور

GMT 01:11 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

أحمد شعبان يكشف طريقة قراءة "هالة " الأشخاص
العرب اليوم - أحمد شعبان يكشف طريقة قراءة "هالة " الأشخاص

GMT 05:54 2017 الثلاثاء ,29 آب / أغسطس

سوريات يكشفن طرق التعذيب داخل سجون بشار الأسد
العرب اليوم - سوريات يكشفن طرق التعذيب داخل سجون بشار الأسد

GMT 07:35 2015 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

الدكتور مصطفى محمود وحياة الشك واليقين في الذكرى السادسة لوفاته
العرب اليوم - الدكتور مصطفى محمود وحياة الشك واليقين في الذكرى السادسة لوفاته

GMT 17:45 2019 الإثنين ,29 تموز / يوليو

الطب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية بعد فحص العروس التي ذبحها زوجها
العرب اليوم - الطب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية بعد فحص العروس التي ذبحها زوجها

GMT 17:23 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

الفنانة مريهان حسين تواجه حكمًا بالحبس عامين ونصف
العرب اليوم - الفنانة مريهان حسين تواجه حكمًا بالحبس عامين ونصف

GMT 22:47 2018 السبت ,23 حزيران / يونيو

انطلاق مهرجان وجدة للسينما المغاربية السبت
العرب اليوم - انطلاق مهرجان وجدة للسينما المغاربية السبت

GMT 02:45 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

مشاهد محذوفة تُعرض للمرة الأولى عن "كابتن ماجد"
العرب اليوم - مشاهد محذوفة تُعرض للمرة الأولى عن "كابتن ماجد"
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab