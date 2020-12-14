الأمن الباكستاني يحبط مخططاً لتنفيذ هجوم إرهابي على بورصة إسلام آباد

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي كبير على مبنى بورصة إسلام آباد الواقع وسط العاصمة وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة الباكستانية اليوم أن قوات الأمن نفذت عملية ناجحة في أطراف مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد بناء على معلومات استخباراتية، وتمكنت من اعتقال ثلاثة إرهابيين، وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات وذخيرة.

وأضاف أن المعتقلين الأربعة اعترفوا بأنهم من عناصر حركة طالبان باكستان المحظورة، وأنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي على مقر "بورصة إسلام آباد"، فضلاً عن اعترافهم بالوقوف وتنفيذ أربعة عمليات إرهابية في السابق منها التفجير الذي وقع بالقرب من محطة للحافلات في مدينة راولبندي في وقت سابق من الشهر الجاري وأشار البيان إلى أن المعتقلين كشفوا خلال التحقيق عن حصولهم على التعليمات والدعم المالي والتقني من جهة ما في أفغانستان لتنفيذ الأعمال الإرهابية في المدن الباكستانية مما يذكر أن مبنى بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية قد تعرض قبل أشهر لهجوم إرهابي أدى إلى مقتل شرطي واثنين من حراس المبنى، وتبنت منظمة "جيش تحرير بلوشستان" الإرهابية مسؤولية تنفيذه.