الأمن الباكستاني يحبط عملية إرهابية شمال غربي باكستان

أحبطت قوات الأمن الباكستانية عملية إرهابية في منطقة ديرة إسماعيل خان شمال غربي باكستان وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن قوات الأمن نفذت عملية أمنية بناء على معلومات استخباراتية، داهمت على ضوئها موقعًا في بلدة "كولاتشي" بديرة إسماعيل خان وصادرت منها كمية كبيرة من المتفجرات، تشتمل على عبوات ناسفة وألغام أرضية، مضيفة أن تلك المتفجرات مهربة إلى المنطقة لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية كبيرة.